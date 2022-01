Inzaghi coach del mese, l’Inter applaude: «Cinque partite, un solo risultato»

Inzaghi ha ricevuto il premio come Coach del mese di dicembre. L’Inter, attraverso i propri social, ha applaudito il tecnico nerazzurro per questo importante riconoscimento.

MISTER – Simone Inzaghi ha firmato un mese di dicembre praticamente perfetto, con cinque vittorie su cinque, quindici reti realizzate e nessuna subita. Numeri indiscutibili, abbinati a un gioco spettacolare. Il premio come Coach del mese di dicembre non poteva che andare a lui e così è stato (vedi articolo). Il tecnico è stato premiato in occasione della partita dell‘Inter contro la Lazio, vinta dai nerazzurri per 2-1 (vedi articolo). Sui propri canali social, il club ha applaudito il suo allenatore, ormai calato alla perfezione nel mondo nerazzurro: “5 partite, 1 solo risultato. Inzaghi premiato dalla Serie A come Coach del mese di dicembre”. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Fonte: Twitter – Inter