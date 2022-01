Sarri: «Inter, in campo non sembrava così forte. Potevamo pareggiare»

Conferenza per Sarri dopo la partita che la sua Lazio ha perso per 2-1 contro l’Inter. Il tecnico biancoceleste ha analizzato in sala stampa il match del Meazza.

CONFERENZA SARRI – Questa la conferenza stampa di Maurizio Sarri nel post partita di Inter-Lazio. Ecco le parole del tecnico biancoceleste: «Secondo me abbiamo fatto bene. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, lo dicono i numeri e la rosa a disposizione. E a tratti in campo non sembravano così forti, e questo penso sia merito nostro. La squadra ha fatto una prestazione solida contro un avversario che ha grande facilità di segnare. Non abbiamo concesso tantissimo. Siamo stati in partita fino al 94′ con la convinzione di poterla pareggiare, perché c’erano gli estremi per pareggiarla. Abbiamo fatto una buona partita».