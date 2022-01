Inter-Lazio 2-1, il tabellino della partita della 21ª giornata di Serie A

Inter-Lazio è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-1: questo il tabellino della partita valida per la ventunesima giornata di Serie A 2021-2022.

RIPRESA LA VETTA! – Con una vittoria anche striminzita nel punteggio, per tutto quanto costruito, l’Inter torna in testa alla classifica e risponde al Milan. Contro la Lazio serve mezz’ora per buttare giù il muro, poi ci pensa Alessandro Bastoni al primo gol in stagione. Un’oscenità di Stefan de Vrij, Milan Skriniar e Samir Handanovic regala il pareggio a Ciro Immobile cinque minuti dopo, per un 1-1 che fa molto male per come arriva. Ma ci pensa proprio Skriniar, su cross di Bastoni, a risistemare le cose come è giusto che sia. Ottava vittoria consecutiva in Serie A, pesantissima. Questo il tabellino di Inter-Lazio.

INTER-LAZIO 2-1 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries (77′ Darmian), Barella (82′ Vidal), Brozovic, Gagliardini, Perisic (82′ Dimarco); Sanchez (73′ Correa), Lautaro Martinez (73′ Dzeko).

In panchina: Rovida, I. Radu, Vecino, Sensi, Ranocchia, D’Ambrosio, Curatolo.

Allenatore: Simone Inzaghi

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj (80′ Lazzari), Luiz Felipe, S. Radu, Marusic; S. Milinkovic-Savic, Cataldi (68′ Lucas Leiva), Basic (68′ Luis Alberto); Felipe Anderson (60′ Zaccagni), Immobile, Pedro.

In panchina: Reina, Adamonis, Patric, Romero, Vavro, Raul Moro, André Anderson, Muriqi.

Allenatore: Maurizio Sarri

Arbitro: Luca Pairetto della sezione di Nichelino (Bercigli – Berti; Serra; VAR Aureliano; A. VAR Bresmes)

Gol: 30′ A. Bastoni, 35′ Immobile (L), 67′ Skriniar

Ammoniti: Luiz Felipe, Basic, S. Radu, Zaccagni (L), Vidal (I)

Recupero: 1′ PT, 4′ ST