FOTO – Zapata-Inter? Lui intanto si mostra con lo stemma dell’Atalanta

Zapata è segnalato come il nome prioritario per l’Inter in caso di uscita di Lukaku. L’attaccante colombiano, però, riappare su Instagram e lo fa con lo stemma dell’Atalanta.

QUALE NERAZZURRO? – Si parla tanto di Duvan Zapata come sostituto di Romelu Lukaku all’Inter. Eppure l’attaccante colombiano, dopo alcuni giorni di “silenzio” su Instagram, riappare con alcune storie. Tutte con un filo: il logo e la maglia dell’Atalanta. Le immagini risalgono all’allenamento di oggi, lui è già da domenica che è rientrato dopo gli impegni in Copa América. Magari non vuol dire molto, ma non sembra un giocatore in uscita dai bergamaschi…