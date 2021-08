Vlahovic-Inter, nuova fumata nera? La Fiorentina fa ancora muro – SI

Vlahovic, come Zapata, è uno dei due principali nomi per sostituire Lukaku, se il Chelsea dovesse raggiungere l’accordo con l’Inter. Tuttavia, secondo Sportitalia, la Fiorentina continua a far muro per il serbo.

NIENTE DA FARE? – Ieri si è parlato di offerta dell’Inter da quaranta milioni per Dusan Vlahovic, rifiutata dalla Fiorentina, e di pronto rialzo per l’attaccante serbo (vedi articolo). Sempre Sportitalia, questa sera, segnala come la posizione dei viola anche oggi sia la stessa: non vogliono venderlo. Da capire, a questo punto, se in caso di cessione di Romelu Lukaku l’Inter ritornerà da Rocco Commisso, oppure se si sposterà su altri nomi.