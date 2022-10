FOTO – Onana-Handanovic, rivalità ma anche sostegno: il numero 1 si comporta da capitano

Andre Onana ha giocato anche ieri sera al Franchi. Nonostante i 3 gol incassati, il camerunense ha condotto una buona gara. Il numero 24, poi, può contare sull’aiuto del suo predecessore. La rivalità tra lui e Handanovic rimane, ma lo sloveno ha dimostrato il perché è capitano dell’Inter

UN COACH PER ONANA – L’ultima storia Instagram pubblicata da Andre Onana appare molto interessante. Nella foto si vede Samir Handanovic consigliare qualcosa al numero 24, che appare molto interessato ai consigli del numero 1 nerazzurro. Handanovic, anche dalla panchina, ha dimostrato di poter contribuire alla causa nerazzurra. In più, questa sua funzione di “coach” per Onana può rivelarsi utile proprio per il camerunense, che potrà trarre dalla grande esperienza dello sloveno degli importanti consigli.

Ecco la foto postata dal camerunense su Instagram.