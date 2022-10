Calhanoglu in Fiorentina-Inter fatica a cucire il gioco: regia annebbiata

Fiorentina-Inter ha visto Calhanoglu in difficoltà a garantire l’apporto che ha dimostrato di saper dare in regia. Il pressing avversario ha fatto mancare la qualità del turco.

PROBLEMA IN REGIA – Calhanoglu in regia da novità improbabile è diventata una specie di abitudine in casa Inter. Il turco ha dimostrato di saper gestire il ruolo, per personalità e impatto tecnico. E anche di poter disputare partite di alto livello da vertice basso. Ma resta una soluzione di emergenza. Come dimostrato dalla sfida con la Fiorentina.

GARA DIFFICILE – L’Inter contro i viola ha deciso di giocare col baricentro basso, assecondando il possesso avversario per poi cercare di ripartire negli spazi. Un’idea simile a quella vista contro il Barcellona. Di conseguenza questa è l’heatmap di Calhanoglu presa da Whoscored:

Strana vero? Visto l’atteggiamento scelto da Inzaghi il turco si è trovato principalmente sulla trequarti difensiva nerazzurra. Dovendo dare un apporto primariamente di copertura e intensità. Non a caso risulta secondo per km percorsi con 11,855, secondo per recuperi con 6, secondo per contrasti con 4, con anche 2 passaggi intercettati e 2 respinte. Una gara sicuramente faticosa. In cui l’applicazione non è mancata. Ma l’apporto offensivo?

PROVA INCOMPLETA – Questa volta l’apporto di Calhanoglu in qualità, occasioni create e gioco verticale è stato davvero minimo. Questa è la mappa dei suoi tocchi sempre da Whoscored:

Evidente come manchi la sua presenza in zona di rifinitura. Un tratto caratteristico dell’ex trequartista. I tocchi in totale sono 50, secondo della squadra, con 40 passaggi tentati di cui 28 realizzati (80%). Una regia non illuminata e abbastanza scolastica. Il pressing avversario infatti ha messo in grande difficoltà il numero 20, che non ha trovato grandi risposte. Delegando ai compagni. Al suo attivo nessun passaggio chiave, né occasioni da gol create. Una prova incompleta. Che ricorda a tutti che fino a venti giorni fa non aveva praticamente mai fatto il regista.