FOTO – Lautaro Martinez non si stacca più dalla Coppa: «Non svegliatemi!»

Lautaro Martinez è volato in Argentina con la sua Nazionale dopo la vittoria del Mondiale. L’attaccante dell’Inter non riesce più a staccarsi dalla Coppa del Mondo e lo dimostra anche con una foto pubblicata sui social.

MAI PIÙ SENZA – Proseguono i festeggiamenti dell’Argentina in patria dopo la vittoria del Mondiale. L’attaccante dell’Inter non riesce più a staccarsi dalla Coppa del Mondo conquistata in Qatar, tanto da dormirci insieme: «Non svegliatemi!». Di seguito la storia pubblicata su Instagram.

Fonte: Pagina Instagram [Lautaro Martinez]