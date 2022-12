Thuram nuovo obiettivo di una big in Premier League! Inter segue con attenzione – TS

Marcus Thuram secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, è stato messo nel mirino di una nuova pretendente, si tratta di una big in Premier League alla ricerca di un top player. L’Inter osserva a distanza.

NUOVA BIG – Finito il Mondiale, il mercato invernale è pronto a tornare protagonista insieme alla ripresa dei campionati. E la sensazione è che le trattative ricominceranno esattamente dallo stesso punto in cui si erano interrotte. A cominciare del Manchester United che, una volta perso Cristiano Ronaldo, è pronto regalare a Erik Ten Hag un attaccante che possa prendere il posto del cinque volte Pallone d’Oro. E se nei giorni scorsi i nomi più inflazionati erano quelli di Goncalo Ramos, Cody Gakpo e Christian Pulisic, da ieri si è aggiunto anche quello di Marcus Thuram, in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach e per questa ragione molto più semplice da abbordare già a gennaio. L’Inter continua a seguire a distanza eventuali sviluppi.

Fonte: Corriere dello Sport – Raffaele R. Riverso