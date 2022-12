Inter, ancora lavoro Appiano Gentile prima della Reggina: tornano due dal Mondiale – CdS

L’Inter anche oggi proseguirà con l’allenamento ad Appiano Gentile prima della Reggina. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, in giornata sono attesi dal Mondiale due nuovi reduci nerazzurri .

TORNANO IN DUE – Ieri l’Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo la domenica di riposo concessa da Simone Inzaghi. Il lavoro proseguirà anche oggi, per poi essere finalizzato all’amichevole con la Reggina di giovedì, che, a meno di sorprese, vedrà il ritorno in campo di Romelu Lukaku. Oggi, inoltre, sono attesi alla Pinetina anche Denzel Dumfries e Stefan de Vrij.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno