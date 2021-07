FOTO – Italia in finale! Bastoni (con Barella) non sta nella pelle: «Andiamo!»

L’Italia batte la Spagna ai calci di rigore e accede alla finale di EURO 2020, dove incontrerà la vincente di Inghilterra-Danimarca (vedi articolo). In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, il difensore dell’Inter Bastoni non riesce a contenere l’entusiasmo in compagnia di Barella.

FINALE – Non sono bastati 120′ per battere la Spagna. Ci sono voluti i calci di rigore e un finale adrenalinico, ma l’Italia è riuscita ad arrivare in finale, dove incontrerà una tra Inghilterra e Danimarca domenica 11 luglio. Alessandro Bastoni, pur non scendendo in campo, è parte integrante del gruppo azzurro e sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una storia che dimostra tutto la sua felicità per questa vittoria: «Andiamo!». Insieme a lui nella foto c’è Nicolò Barella, grande protagonista di questo Europeo con un gol nei quarti contro il Belgio di Romelu Lukaku. Di seguito la storia dal profilo ufficiale di Bastoni.