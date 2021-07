L’Italia trionfa a Wembley ed elimina la Spagna ai rigori. Decisiva la parata di Donnarumma e il gol di Jorginho, che permettono alla squadra di Mancini di volare in finale di Euro 2020

ITALIA IN FINALE – L’Italia di Roberto Mancini è in finale! Ai rigori l’1-1 dei primi 120′ (vedi articolo) diventa 5-3, grazie al 4-2 della lotteria finale. Inizia male per l’Italia, perché Unai Simon para il rigore di Manuel Locatelli ma poi Dani Olmo sbaglia e si riparte in parità. Sul 3-2 Gianluigi Donnarumma para il tiro di Alvaro Morata e Jorginho può segnare il 4-2 che qualifica l’Italia in finale di Euro 2020! Gli Azzurri del CT Mancini attendono la vincente di Inghilterra-Danimarca tra meno di 24 ore (inizio ore 21:00).