Joao Mario si avvia a diventare un nuovo centrocampista del Benfica dopo il mancato riscatto da parte dello Sporting CP. Pedullà, nel corso di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, si dice fiducioso sulla conclusione dell’operazione da parte dell’Inter nei prossimi giorni

SEMAFORO (BIANCO)VERDE – L’operazione aveva subìto un rallentamento causa Sporting Clube de Portugal, che ormai ha deciso di mettersi da parte. Il club biancoverde di Lisbona non pareggerà l’offerta del Benfica (7.5 milioni di euro, ndr) né si metterà in mezzo con altre modalità. Ormai c’è il suo benestare affinché Joao Mario possa tornare in Portogallo. L’operazione dell’Inter in uscita è avviata e quasi conclusa con il Benfica. Il centrocampista classe ’93 continuerà a giocare nella stessa città ma vestendo la maglia del club biancorosso di Lisbona. Il giornalista Alfredo Pedullà, dagli studi di Sportitalia, dà il buon esito della trattativa per Joao Mario in direzione Benfica al 75%, per ora. C’è ancora qualche ostacolo, infatti. Si arriverà in tempi brevi al 100% per avere l’ufficialità?