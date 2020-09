FOTO – Inter, la carica di Perisic sui social: “Sono tornato”

Perisic Inter

Il croato, ex Bayern Monaco, è tornato a pubblicare sui social network una foto con la maglia dell’Inter. L’ha fatto dopo l’intervista di oggi, che profumava quasi di nuova presentazione ufficiale per Perisic (potete recuperarla QUI).

NUOVA RISORSA? – L’Inter potrebbe aver (ri)trovato un esterno sinistro più che credibile. Antonio Conte l’aveva bocciato un anno fa, dichiarando quanto fosse poco adatto per giocare come quinto. Adesso, complice una serie di eventi concatenati, il croato è tornato in nerazzurro dopo il Triplete col Bayern Monaco. Oggi è tornato a pubblicare sui social una foto con la maglia nerazzurra. La didascalia è piuttosto evocativa: “I’m back (“Sono tornato”)”. I tifosi dell’Inter si augurano che Perisic possa davvero rappresentare una risorsa inattesa.