Salcedo-Verona: si continua a trattare. L’Hellas chiude anche un’altra punta

Eddie Salcedo Inter-Lugano

Secondo Luca Marchetti, esperto di calciomercato di “Sky Sport”, il Verona sta continuando a spingere per riportare in gialloblu Eddie Salcedo. Nel frattempo, vicino l’acquisto di un’altro giovane attaccante dall’Atalanta

LINEA VERDE – L’Inter continua a lavorare sul mercato in uscita. Antonio Conte ha bisogno di sfoltire la rosa per rifinire l’organico (QUI le ultime). Tra i nomi in partenza, figura certamente Eddie Salcedo, attaccante classe 2001 che lo scorso hanno ha collezionato 17 presenze e un gol con la maglia della sorpresa Hellas Verona. Proprio gli scaligeri, in questi ultimi giorni, avrebbero forzato la mano con l’Inter per riportare il talento italiano in Veneto (vedi articolo). Lo conferma Luca Marchetti, esperto di calciomercato di “Sky Sport”, nonostante in gialloblu sia prossimo anche l’arrivo di Ebrima Colley, giovane attaccante gambiano dell’Atalanta. Il Verona dovrebbe completare il doppio colpo per il reparto offensivo nei prossimi giorni.