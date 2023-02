FOTO – Inter, cena di famiglia tra vecchie glorie: «Serata tutta nerazzurra»

Nella serata di ieri c’è stata una particolare cena in famiglia tra alcune delle più importanti glorie della storia dell’Inter. La moglie di Javier Zanetti, Paula de la Fuente, ha pubblicato su Instagram una foto della riunione.

GLORIE – Massimo Moratti, Juan Ramiro Cordoba, Javier Zanetti, Walter Samuel. Questi erano i grandi volti presenti alla cena di ieri sera immortalata con una foto su Instagram da Paula de la Fuente, moglie dell’ex glorioso capitano nerazzurro. Un pezzo di Inter si ritrova per festeggiare la vittoria dei Mondiali dell’Argentina e la presenza in Qatar di Samuel, collaboratore tecnico per Lionel Scaloni.

Paula de la Fuente ha scritto: «Serata in bellissima compagnia tutta nerazzurra per continuare a festeggiare il nostro campione del mondo»