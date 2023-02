Dumfries, Theo Hernandez ancora sulla tua strada. Crescita netta

Questa domenica ci sarà un test fondamentale per Simone Inzaghi e la sua Inter. Ci sarà il Milan da superare, questo vuol dire che per Denzel Dumfries ci sarà ancora una volta l’eccitante scontro con Theo Hernandez.

CRESCITA – Denzel Dumfries è in netta crescita, questo è certo. La partita da incubo con il Parma e l’autogol con il Monza sembravano il preludio dell’addio dell’olandese, ma nell’ultima settimana sono arrivati fortunatamente segnali più che positivi. L’esterno rimane l’indiziato principale a partire per la prossima finestra di mercato, è l’uomo più appetibile per le squadre di Premier League e la volontà della dirigenza sembra chiara per il futuro. C’è però una stagione da concludere, prima di sabato scorso questo non era abbastanza chiaro. Finalmente, con la Cremonese, Dumfries è tornato titolare ed è stato uno dei migliori in campo. Ha dominato la sua fascia, mettendo in difficoltà una delle sorprese di quest’anno di Serie A, Emanuele Valeri.

Dumfries, una carta da giocare

SCONTRO – Martedì, contro l’Atalanta, Dumfries ha ancora dato segnali importanti. L’olandese ha trovato diverse volte il fondo del campo palla al piede e ha sfruttato la sua fisicità contro Joakim Maehle. Nel secondo tempo l’esterno è calato visibilmente, infatti è arrivata la sostituzione al minuto 77. La titolarità con il Milan è in dubbio, tutto dipende da Skriniar e dalla scelta di Simone Inzaghi con Matteo Darmian (vedi articolo). Nel caso in cui giocasse, si riproporrebbe la sfida che ha esaltato i tifosi nell’ultimo anno e mezzo: quella con Theo Hernandez. Il francese vive un momento di difficoltà unico, gli errori in disimpegno con il Sassuolo ne sono la chiara prova. Dumfries ha la possibilità di dare un’ulteriore delusione al terzino rossonero, mai realmente tornato dai Mondiali. Che Inzaghi faccia mente locale: negli ultimi derby l’olandese ha sempre messo in difficoltà Theo Hernandez. L’esterno potrebbe essere la carta giusta.