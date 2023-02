Milan acciaccato, derby con Inter vale tutto: Pioli corre ai ripari con due cambi – CdS

Stefano Pioli si aggrappa ancora una volta al derby con l’Inter per cercare la rinascita in campionato. La sfida vale tutto per il Milan, che però ha qualche problema se si parla di infortuni (vedi QUI). Il tecnico rossonero, secondo il Corriere dello Sport, corre ai ripari pensando a due giocatori.

LE ULTIME – Una vittoria dell’Inter potrebbe essere letale per il Milan, ma l’obiettivo dei nerazzurri è proprio quello di evitare quanto successo la scorsa stagione. Il derby per i rossoneri è stata la partita della svolta, e gli uomini di Simone Inzaghi lo sanno benissimo. La squadra allenata da Stefano Pioli però dovrà tener conto delle assenze. Non ci saranno Tomori e Bennacer, che significa dover ricorrere ai servigi di Kjaer, affondato all’Olimpico come non succedeva da tempo. A centrocampo, invece, il tecnico valuta anche il nome di Vranckx, l’unico dalla vaga somiglianza fisica di Kessiè per aggiungere fisicità al centrocampo.

Fonte: Corriere dello Sport – Franco Ordine