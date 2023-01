FOTO – Gagliardini: «Tre punti guadagnati, ora due gare importantissime!»

Dopo la vittoria in Cremonese-Inter nella quale ha disputato novanta minuti ed è stato anche capitano per uno spezzone, Roberto Gagliardini ha espresso tutta la sua soddisfazione per il risultato. Ma anche la necessità di rimanere concentrati

TESTA ALLE PROSSIME – Roberto Gagliardini soddisfatto dopo la vittoria per 1-2 contro la Cremonese. Ma il centrocampista dell’Inter sottolinea anche l’importanza di restare concentrati in vista delle gare contro Atalanta (Coppa Italia) e Milan. Queste le parole del numero 5 sul suo profilo Instagram ufficiale: “Torniamo a casa con tre punti. Restiamo uniti e concentrati: ci aspettano due partite importantissime!“.

Questo il post del giocatore.