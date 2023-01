Cesena-Inter Primavera 1-1, la squadra di Chivu non vince più

Dopo lo 0-1 del primo tempo (vedi report) realizzato da Pio Esposito all’ultimo secondo, le squadre tornano in campo per il secondo tempo di Cesena-Inter Primavera.

SECONDO TEMPO – L’Inter comincia alla grande il secondo tempo mettendo subito in difficoltà il Cesena. Dopo pochi minuti arriva infatti un palo per Jacopo Martini. Momento buono che dura appena tre minuti dato che al 48′ arriva il gol dell’1-1. Dalla sinistra Carlini salta senza grossi problemi Andrea Pelamatti e batte Nikolaos Botis con una gran conclusione. Grave errore del terzino sinistro qui. È proprio lui che verso l’ora di gioco prova la conclusione col mancino dagli sviluppi di un corner. Spara alto e a lato, non impensierendo il portiere avversario. I nerazzurri smettono di giocare e iniziano a lanciare lungo e basta, sperando in non si sa bene cosa. Ci prova anche Issiaka Kamaté al 70′ con la solita conclusione mancina, questa volta rasoterra, che finisce però a lato. Nel finale la gara si trasforma in un tiro al bersaglio. I nerazzurri attaccano senza sosta ma non trovano il gol. Nemmeno contro l’ultima in classifica l’Inter trova i tre punti. All’ultimo secondo Polli rischia addirittura di portare in vantaggio in Cesena.