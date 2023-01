Lautaro Martinez con la doppietta alla Cremonese supera una leggenda

Lautaro Martinez sale a 11 gol in campionato con la doppietta in Cremonese-Inter. E fa un salto in avanti nella classifica all time dei marcatori nerazzurri in Serie A.

PRIMI QUINDICI – Gennaio si rivela un mese prolifico per Lautaro Martinez. Che con la doppietta decisiva in Cremonese-Inter (qui gli highlights) arriva a 6 gol nelle 7 gare di questo mese. Salendo così a 11 reti in questo campionato. Dietro solo a Ademola Lookman dell’Atalanta (12) e Victor Osimhen del Napoli (a quota 13). I due gol decisivi per la vittoria di ieri portano poi il Toro a 69 reti totali con la maglia dell’Inter in Serie A. Che valgono il sorpasso sul connazionale Antonio Valentin Angelillo (68 gol tra il 1957 e il 1961). E l’ingresso nella top15 dei marcatori nerazzurri in campionato.

PROSSIME VITTIME – La Cremonese appartiene ormai al passato, e ora per Lautaro Martinez è tempo di continuare a scalare la classifica all time. Anche perché il mirino accorcia già di molto la distanza con i posti più vicini. Sopra al numero 10 dell’Inter, ci sono ben quattro giocatori nell’arco di 3 reti. Da Gino Armano (73 gol in campionato dal 1948 al 1956) ad Atilio Demaria (76 in più stagioni tra gli anni Trenta e Quaranta). Sostanzialmente, siglando altri 7 gol in Serie A da qui alla fine della stagione, Lautaro Martinez arriverebbe all’undicesimo posto in questa classifica. Per entrare nella top10 dovrebbe però pareggiare i 103 gol di Christian Vieri. Numeri che lasciano il tempo che trovano, dato che da qui a fine stagione conta solo portare l’Inter più avanti possibile, in tutte le competizioni ancora aperte.