FOTO – de Vrij dopo ko contro Lens: «Continua preparazione per stagione»

Stefan de Vrij, difensore centrale olandese dell’Inter, ha pubblicato un messaggio con una foto dopo la sconfitta contro il Lens in amichevole.

TWEET – Pochi minuti fa Stefan De Vrij ha condiviso un tweet a seguito della sconfitta della “sua” Inter contro il Lens. Queste le sue parole e le sue foto. “Continuano la preparazione per la nuova stagione ⚫🔵 #ForzaInter“.

Prep for the new season continues ⚫🔵 #ForzaInter pic.twitter.com/fgsUZN5Tzl

