FOTO – Correa, Mondiale da spettatore/tifoso: un abbraccio da Argentina!

Correa ha lasciato il Mondiale poco prima dell’avvio per l’ennesimo infortunio ma ciò non toglie che da casa continui a fare il tifo per l’Argentina. L’Albiceleste di Lautaro Martinez alle 20 scende in campo contro l’Australia provando a staccare il pass per i quarti di finale. Il Tucu si fa sentire

TIFOSO SPECIALE – Joaquin Correa non ha potuto prendere parte al Mondiale con l’Argentina per via dell’ennesimo infortunio ma da fuori è il primo sostenitore. Il Tucu, che non si è ancora aggregato all’Inter ad Appiano Gentile, fa sentire il suo supporto in vista della sfida che i suoi compagni affronteranno contro l’Australia: in palio ci sono i quarti di finale della Coppa del Mondo. “Andiamo”, scrive Correa su Instagram.

L’Argentina ha un tifoso in più.