Mentana: «Mi dispiace per la Juventus, spero nessuna ripercussione sul campionato»

Mentana, intervenuto nello studio di La7 in occasione di Inter-Juventus Women, spende delle parole sulla situazione della società bianconera. Il giornalista, poi, ricorda quanto accade agli juventini nel 2006. Di seguito le parole dell’ospite della trasmissione televisiva.

RICORDI – Enrico Mentana dice la sua sulla situazione che negli ultimi giorni ha stravolto la società bianconera. Intervenuto nello studio di La7 in occasione di Inter-Juventus Women (vedi report), il giornalista afferma: «Inter-Juventus? Ricordo partite bellissime vinte dall’Inter e altrettanto belle vinte dalla Juventus. Non è solo fair play, quando vedo partite di calcio mi piace dire la verità. Ci sono delle volte in cui i bianconeri hanno dimostrato di essere una grande squadra. Mi dispiace che la Juventus viva questa fase, non fa bene al sistema calcio. Spero non ci siano ripercussioni sul campionato e che quest’ultimo non subisca il riflesso di questa vicenda. Nel giorno in cui gli juventini festeggiavano lo scudetto del 2006 contemporaneamente iniziava tutto quello che sappiamo. Anche quell’anno ci fu il Mondiale. Ricordo che Fabio Cannavaro dovette tornare indietro dal Mondiale per un interrogatorio. Quell’Italia era formata da tanti bianconeri eppure, nonostante quello che stava accadendo, vincemmo la Coppa del Mondo. La Juventus è nei guai più delle altre squadra perché è quotata in borsa. Tutti gli azionisti hanno il diritto di sapere come viene gestita la società. A me non piace il buco della serratura delle intercettazioni, perché possono essere interpretate in mille modi, spesso errati». Parlando delle notizie trapelate negli ultimi giorni sul conto della Juventus (vedi articolo), Mentana conclude il suo intervento.