Inter, ecco il dopo Handanovic: Sommer da record, Altay con un vantaggio

L’Inter lavora già in ottica mercato estivo con l’obiettivo di rimpiazzare Handanovic e affiancare ad Onana un buon secondo portiere. Secondo Sky Sport, infatti, gli obiettivi sono due: uno è Sommer del Borussia Mönchengladbach mentre l’altro ha dieci anni in meno. Di seguito le ultime

DOPO HANDANOVIC – L’Inter ha iniziato a muoversi sul mercato soprattutto in ottica estiva per un portiere che possa affiancare Onana, valutando con Handanovic quello che sarà il suo futuro. Gli obiettivi sono due: Sommer e Altay Bayindir, portiere del Fenerbahce. Sommer lo stiamo vedendo, ieri in Serbia-Svizzera era assente per un sintomo influenzale. È un giocatore che ha parato il rigore a Mbappé agli Europei e in più ha anche un record in Bundesliga, cioè aver parato 19 tiri al Bayern Monaco nella stessa partita. Sommer è un obiettivo, può arrivare a parametro zero. Così come è in scadenza il portiere Altay Bayindir che ha dieci anni in meno con qualche presenza in Nazionale (vedi focus).