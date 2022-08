FOTO – Casadei uomo mercato ma intanto tiene gli occhi aperti sull’Inter

Casadei è al centro di tante voci di mercato in casa Inter. Il giovane talento nerazzurro, promosso in Prima Squadra dopo la conquista del campionato Primavera con l’Under 19 di Chivu, è entrato nel mirino del Chelsea ma il club nerazzurro prova a fare resistenza

UOMO MERCATO – Cesare Casadei ha impressionato tutta l’Inter e soprattutto Simone Inzaghi, con il quale il ragazzo sta lavorando in Prima Squadra in attesa dell’inizio del campionato. Il giovane centrocampista classe 2003 è diventato presto un uomo mercato in casa nerazzurra con il Chelsea che per ben due volte ha palesato un grande interesse. La prima volta in occasione della trattativa per il trasferimento in prestito di Romelu Lukaku e la seconda poche settimane fa, con tanto di offerta respinta al mittente dall’Inter. Il club nerazzurro prova a opporre resistenza anche perché l’offerta del Chelsea non prevede recompra.

Casadei intanto continua a lavora e ieri a Pescara era a disposizione di Inzaghi. Su Instagram il centrocampista tiene gli occhi aperti sull’Inter: destinato a rimanere?