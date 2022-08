FOTO – Sanchez, domenica di lavoro con tanto di promessa misteriosa

Sanchez è vicino a dire addio all’Inter. Il cileno percepirà una generosa buonuscita e poi molto probabilmente dirà sì al Marsiglia, a meno che non cambino ancora una volta le carte in tavola. Intanto l’ex Barcellona lavora in palestra anche di domenica e fa una promessa

PROMESSA – Alexis Sanchez è il nome caldo in casa Inter dato il suo probabile (e imminente?) addio. Il cileno infatti è atteso dal Marsiglia, ma prima va ufficializzata la risoluzione del contratto con il club nerazzurro, pronto a versare nelle casse del giocatore e del suo entourage una ricca buonuscita. Nell’ultima settimana sono andati in scena diversi incontri tra l’agente di Sanchez e la dirigenza nerazzurra ma evidentemente manca ancora qualche passaggio per rendere ufficiale la separazione, senza escludere ovviamente sorprese dell’ultimo minuto. Intanto Sanchez si allena anche di domenica e su Instagram promette: “Ci vediamo presto…”, con una clessidra a scandire il tempo che passa.

Il riferimento sarà al Marsiglia o all’Inter? Nei prossimi giorni la situazione sarà più chiara.