FOTO – Brozovic ‘assente’ fisicamente, ma non con il cuore

Brozovic contro la Roma non ci sarà, oltre perché squalificato, ma soprattutto perché infortunato. Infortunio che lo terrà lontano dai campi per un po’ di tempo, ma non con il cuore. Di seguito il post pubblicato sui social.

FUORI PER INFORTUNIO – Marcelo Brozovic contro la Roma non ci sarà, così anche per le prossime settimane. L’infortunio lo terrà lontano dalla squadra nerazzurra per un po’ di tempo, ma non con la mente e soprattutto con il cuore. Il centrocampista croato, difatti, questa mattina ha pubblicato una foto con la maglia dell’Inter e due cuori: nero e azzurro.

Il post pubblicato da Marcelo Brozovic sul account Instagram ufficiale