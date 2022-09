Marchetti: «Inter-Roma, Brozovic assente? Sarà lui a sostituire Marcelo»

Luca Marchetti ha parlato dell’assenza di Marcelo Brozovic in Inter Roma, big match del campionato di Serie A in programma sabato prossimo.

SOSTITUTO – Queste le parole di Luca Marchetti nel corso de L’Editoriale su TMW Radio sull’assenza di Marcelo Brozovic in Inter-Roma. «Sarà un’assenza importante per l’Inter? Ho avuto modo di vedere un report di FifPro, il sindacato dei giocatori, e gli infortuni stanno crescendo in maniera drastica perché si gioca sempre di più. Abbiamo visto ad esempio un Milan-Napoli senza Leao e Osimhen, è stata una bella partita ma è un peccato. Per questo motivo devi avere una rosa lunga ed ecco perché l’Inter ha preso Asllani, che è molto bravo e sarà lui a sostituire Brozovic. In questa pausa di campionato abbiamo parlato tanto di Inter, ma soprattutto a livello societario e di mercato, ma tutto passa dal campo e servirà un risultato importante contro la Roma. Se vinci sabato passano tutte le chiacchiere sul rosso in bilancio e sul futuro di Skriniar, se invece non vinci si ingigantisce tutto».