Inter, rebus totale a centrocampo per la Roma: Inzaghi farà chiarezza?

Per Inter-Roma i dubbi sul centrocampo nerazzurro abbondano. E proprio Inzaghi potrebbe fare chiarezza nella conferenza stampa pre partita.

REBUS A CENTROCAMPO – Inter-Roma si avvicina e i dubbi sulla formazione restano. Anzi, abbondano. Soprattutto riguardo il centrocampo. Il reparto più colpito dagli infortuni, che avrà un assente sicuro. Vale a dire Marcelo Brozovic, ossia l’insostituibile, il cuore del reparto. La mediana è un rebus proprio a causa della sua assenza. O meglio, della sua assenza unita all’utilizzo del suo sostituto designato. I minuti giocati fino ad ora da Asllani infatti lasciano qualche dubbio sul suo impiego da titolare così all’improvviso. E senza un regista designato sostanzialmente chiunque degli altri può essere adattato. Chi può aiutare a chiarire tutto questo? Inzaghi stesso.

PAROLA ALL’ALLENATORE – Alla vigilia di Inter-Roma il tecnico infatti terrà la conferenza stampa pre partita. Una cosa che non succede sempre, ma in questo caso arriva al momento giusto. Soprattutto perché potrebbe permettere di mettere dei paletti. Il sostituto di Brozovic è un tema chiave della gara. L’allenatore responsabilizzerà Asllani da subito o si terrà aperte tutte le porte per scegliere davvero all’ultimo? E quanto cambia alla squadra non sapere chi sarà il regista, con relativo stile di gioco? In questi giorni di lavoro con la rosa al completo Inzaghi ha una scelta pesante da prendere.