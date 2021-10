FOTO – Bastoni scherza con Barella in allenamento: «Che bel giocatore!»

Alessandro Bastoni e Nicolò Barella sono due pilastri dell’Inter e della Nazionale italiana allenata da Mancini. Il difensore, attraverso il suo profilo di Instagram, scherza con il compagno di squadra, con un noto “tormentone”

CLIMA SERENO – L’Inter, agli ordini di Inzaghi, continua il lavoro di preparazione alla sfida alla Lazio, in programma sabato alle 18:00. Alessandro Bastoni e Nicolò Barella saranno certamente due dei protagonisti in campo. Il difensore, attraverso un post pubblicato su Instagram, scherza con il compagno di squadra, con un noto tormentone andato in auge nel corso di Euro 2020: «Che bel giocatore!» si legge sotto una foto che ritrae i due molto sereni. L’ennesima testimonianza dell’unione e dell’armonia che regna nel gruppo nerazzurro a disposizione di Inzaghi. Di seguito il post.

Fonte: Instagram – Alessandro Bastoni