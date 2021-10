Lazio-Inter, Inzaghi e le alternative in attacco: Perisic più di Calhanoglu – Sky

Lazio-Inter è il match in programma sabato alle ore 18.00, valido per l’ottava giornata di Serie A. Inzaghi, in attesa di Lautaro Martinez e gli altri sudamericani, prova i possibili incastri qualora il numero 10 nerazzurro non dovesse farcela a scendere in campo dal 1′. Secondo Andrea Paventi, il tecnico nerazzurro ha una preferenza nel ruolo di seconda punta

PREFERENZA – Lazio-Inter potrebbe vedere in campo una formazione nerazzurra inedita. Qualora Lautaro Martinez non dovesse scendere in campo dal 1′, Simone Inzaghi potrebbe adattare uno tra Ivan Perisic e Hakan Calhanoglu nel ruolo di seconda punta: «A giudicare dal lavoro di oggi, più Perisic che Calhanoglu nel ruolo di seconda punta qualora non giocasse Lautaro Martinez. Il turco ieri era un po’ acciaccato per una botta alla caviglia ma sta meglio, non ha alcun tipo di problema ma se dobbiamo ragionare a oggi è in vantaggio Perisic. Se togli il croato dalla fascia, al 99% gioca Dimarco a sinistra e Darmian a destra. Poi Gagliardini dal 1′ insieme a Brozovic e Barella. Qualora dovesse giocare Lautaro Martinez, Perisic rimane sulla fascia e dunque rimarrebbe fuori Dimarco», queste le ultime indiscrezioni di Andrea Paventi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24.