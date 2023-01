FOTO – Asllani esulta dopo la vittoria di Inter-Verona: «Grandi ragazzi!»

Entrato in campo nel finale di gara, Kristjan Asllani si è subito reso protagonista in Inter-Verona sfiorando un gol da cineteca. Il centrocampista nerazzurro, dopo la gara, attraverso i suoi canali social ha elogiato i compagni per la vittoria firmata da Lautaro Martinez.

VITTORIA IMPORTANTE – Lo aveva detto nel prepartita Kristjan Asllani che Inter-Verona sarebbe stata una partita tosta, ma fondamentale da vincere (vedi intervista). Così è stato. È bastato il gol segnato da Lautaro Martinez a dare i tre punti ai nerazzurri, sebbene proprio il centrocampista abbia sfiorato un gran gol nel finale con un tiro da fuori area. Dopo la gara, Asllani ha pubblicato un post sul suo canale Instagram ufficiale elogiando i compagni: “3 punti! Grandi ragazzi“. Queste le sue parole.

Qui sopra il post pubblicato dal numero 14 nerazzurro.