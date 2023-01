Marocchi: «Anti Napoli, Inter non esprime potenziale. Al momento…»

Giancarlo Marocchi ha parlato anche dell’Inter, vincitrice ieri sera contro il Verona, nell’ambito del discorso anti Napoli nella corsa scudetto.

SCUDETTO – Queste le parole da parte di Giancarlo Marocchi sull’Inter nell’ambito del discorso anti Napoli nella corsa scudetto. «L’Inter è sempre lì faticosamente: due le vince, poi ne pareggia, ne perde. Non esprime il potenziale e il Milan si è inceppato. Dunque le due milanesi, soprattutto dal potenziale che possono mettere in campo sempre, stanno facendo decisamente poco per essere anti Napoli, anche se un barlume l’Inter nello scontro diretto ce l’aveva fatto vedere battendo il Napoli, ma troppo poco e al momento ti dico non c’è anti Napoli».