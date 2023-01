FOTO – Darmian, dopo Verona testa al Milan: «3 punti importanti, presto…»

Matteo Darmian ha parlato della vittoria di ieri sera in campionato contro il Verona a San Siro e della Supercoppa contro il Milan.

TWEET – Queste le parole e le foto pubblicate su Twitter da Matteo Darmian sul successo in Serie A contro il Verona e sulla Supercoppa che vedrà la “sua” Inter in campo in Arabia contro il Milan. “3 punti importanti 🔜 #EASportsSupercup⚫️🔵 #Inter #ForzaInter #InterHellasVerona #SerieA #Supercoppa“.

Fonte: Twitter Matteo Darmian