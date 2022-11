FOTO – Adriano tocca il cuore dei tifosi dell’Inter: lui e Ronaldo insieme!

Adriano e Ronaldo sono molto probabilmente i due brasiliani ex Inter più amati dal popolo nerazzurro. Uno, il Fenomeno, è stato il più grande attaccante al mondo mentre l’Imperatore era da tutti indicato come il suo erede, poi le vicende personali hanno purtroppo inciso in maniera importante sulla sua carriera. Proprio Adriano su Instagram ricorda quello che fu

COMMOZIONE – Ronaldo e Adriano, appena si pronunciano questi due nomi qualsiasi tifoso dell’Inter sgrana gli occhi e forse si commuove. Il Fenomeno è stato il migliore attaccante al mondo mentre l’Imperatore da più parti è stato definito come il suo erede. Entrambi hanno indossato la casacca nerazzurra e sono ancora oggi tra i più amati. Proprio Adriano su Instagram tocca le corde emotive dei tifosi dell’Inter pubblicando una foto insieme a Ronaldo e sullo sfondo un vecchio computer con Inter.it in prima pagina.

Ronaldo e Adriano, quello che è stato e quello che poteva essere.