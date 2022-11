Sensi, altro infortunio: fuori in lacrime in Monza-Verona! Le condizioni

Stefano Sensi è uscito per infortunio al’87’ di Monza-Verona, match valido per la quattordicesima giornata di Serie A.

INFORTUNIO – Non c’è pace per Stefano Sensi. Il centrocampista del Monza, in prestito dall’Inter, è uscito per infortunio all’87 di Monza-Verona. L’ex nerazzurro ha lasciato in lacrime il terreno di gioco per un problema alla gamba, tanto da esser trasportato in braccio dai medici del club brianzolo. Gli aggiornamenti sulle sue condizioni nelle prossime ore.