Galderisi: «Juventus-Inter, poco spettacolo! 2 attaccanti possono far male»

L’Inter e la Juventus si sfidano stasera all’Allianz Stadium nel match valevole per la tredicesima giornata di Serie A (vedi ultime). L’ex bianconero Galderisi, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, non si aspetta un grande spettacolo ma certamente a livello di attacco vede favorita la squadra di Inzaghi

POCO SPETTACOLO – L’Inter e la Juventus stasera proveranno a non perdere ulteriore terreno dalla vetta dove però c’è un Napoli incontenibile. Secondo Giuseppe Galderisi, ex attaccante bianconero, non ci sarà un grande spettacolo: «Allora, nessuno si può permettere di perdere, questa è la cosa non tanto buona. In effetti se andiamo a vedere la situazione sono due squadre che si stanno riprendendo e stasera è una chance importante. Ci vuole una grande vittoria, sarà una partita inizialmente molto giocata sull’attenzione, sulla compattezza e sulla determinazione fino a quando un episodio non la può cambiare. Sono due squadre che non devono andare sotto, ci vuole molta attenzione ma di spettacolo ne vedo poco. Anche se poi la partita è lunga».

ATTACCO – Galderisi vede un’Inter sicuramente più forte in attacco: «Io credo ce la Juventus non perderà la propria mentalità, cioè quella di cercare di non dare spazio agli avversari per cercare di ripartite sugli esterni. Mi auguro che stia bene Cuadrado che se salta l’uomo diventa determinate. Mi piace l’idea di intensificare il centrocampo con Miretti dietro le punte, però sotto l’aspetto bomber lì davanti l’Inter ha qualcosa in più perché Lautaro Martinez e Dzeko hanno caratteristiche che possono far male. Se l’Inter riesce ad esprimere il proprio calcio, l’Inter lì davanti può fare molto male».

UNA SOLA AVVERSARIA – Per finire Galderisi vede una sola squadra in grado di contrastare il Napoli: «Secondo me la Juventus e l’Inter devono fare assolutamente qualcosa in più, stasera qualcuno perderà punti. Mi sembra che la squadra che forse ha ancora quel qualcosa è il Milan: per come gioca, per l’atteggiamento che ha e per il modo che ha di trovare nelle difficoltà quella cattiveria per reagire».