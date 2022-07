David Luiz e le voci sull’Inter: «Fake news, concentrato sul Flamengo!»

David Luiz ha voluto smentire immediatamente le voci di un suo possibile accostamento all’Inter (vedi articolo). Il difensore brasiliano, in forza al Flamengo, ha parlato di fake news

SMENTITA − David Luiz smentisce seccamente l’interesse dell’Inter nei suoi confronti. Il difensore brasiliano, per anni in Europa e oggi di nuovo in Brasile con la maglia del Flamengo, ha pubblicato una storia su Instagram in cui taglia totalmente le voci di un suo possibile addio. Il 35enne, ex difensore di Chelsea e Arsenal tra le tante, è concentrato sulla propria squadra. Le sue parole: «Fake news. Sono totalmente concentrato sul Flamengo. Dio benedica che inventa queste notizie».