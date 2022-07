Lukaku e Inzaghi, si ricomincia: il tecnico sfrutterà gli schemi di Immobile?

Inzaghi, Lukaku e Immobile. Uno strano triangolo. Il tecnico è pronto ad allenare il belga, e potrebbe sfruttare delle cose che hanno esaltato il talento del centravanti della Lazio.

PRONTI A RICOMINCIARE – Il rapporto tra Inzaghi e Lukaku è pronto a ricominciare dopo essere stato appena abbozzato un anno fa. Il tecnico sa di avere tra le mani un giocatore versatile, capace di segnare in molti modi e di fare da riferimento del gioco offensivo, con un impatto devastante certificato sulla Serie A. Cosa progetterà di nuovo per sviluppare ancora il talento del belga?

L’ESEMPIO DI IMMOBILE – Pensando a Inzaghi viene subito in mente un nome. Quello di Immobile. Il tecnico è riuscito a canalizzare il talento della punta scuola Juventus, facendolo diventare una macchina da gol in Serie A. Prima di lui il numero 17 aveva funzionato in modo sporadico. Inzaghi è stato bravo a puntare forte sulle sue doti, ad esaltarle in un sistema di gioco che gli permettesse di giocare principalmente su quelle. E questo può riverberarsi anche su Lukaku.

IDEE DA APPLICARE – Lukaku e Immobile sono giocatori diversi, questo è evidente. Ma hanno una caratteristica in comune. Se serviti in movimento, in verticale, sui tagli, diventano molto difficili da marcare. La differenza è che Lukaku ha il fisico anche per partire da fermo, spalle alla porta, per poi girarsi e sfruttare il campo. Trovare però il modo di servirlo già in movimento velocizzerebbe il tutto. Inzaghi grazie al lavoro fatto con Immobile ha molte idee in proposito. Schemi con movimenti già pronti, usati e riusati più volte. Li rivedremo applicati col belga?