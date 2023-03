Darmian, altra grande prova. Il commento dopo Inter-Lecce: «Ben fatto»

Darmian ha vissuto un’altra serata da protagonista con la maglia dell’Inter. Il jolly nerazzurro oggi ha giocato nuovamente da braccetto difensivo come a Bologna

PROFESSIONISTA SERIO − Dove lo metti sta e gioca sempre bene. Matteo Darmian è semplicemente questo. Un giocatore duttile, professionale e utilissimo. In Inter-Lecce altra importante prova. Come a Bologna ha giocato al posto di Milan Skriniar, fuori ancora per infortunio. Dopo le parole su Dazn (vedi articolo), il jolly di Legnano si è espresso anche su Twitter.

Solita garanzia per Inzaghi.