FOTO − Mkhitaryan ai tifosi dell’Inter: «Goduto per la vittoria? Che spirito!»

Mkhitaryan è stato grande protagonista di Inter-Lecce, match vinto 2-0 dai nerazzurri. L’armeno ha segnato il gol che ha sbloccato la partita. La sua soddisfazione sui social

SPIRITO − Henrikh Mkhitaryan è ormai un pilastro dell’Inter. Come contro l’Udinese, l’armeno è stato nuovamente decisivo per la sua squadra. Sua la rete che ha sbloccato la partita contro il Lecce, poi finita 2-0 con marcatura finale di Lautaro Martinez. L’ex centrocampista della Roma ha postato su Instagram la sua soddisfazione: «Avete goduto per la vittoria? Questo è il nostro spirito!».

Inzaghi non ne può fare a meno.