La Juventus cade contro la Roma: Mancini, super gol! Follia di Kean

La Roma ha battuto la Juventus 1-0 grazie al gran gol di Mancini. Nel finale, Kean entra e dopo un minuto si fa espellere. Giallorossi quarti a meno tre dall’Inter

DI MISURA − È un Roma-Juventus di straordinaria importanza all’Olimpico. La corsa Champions League non è un miraggio, neanche per i bianconeri nonostante la penalizzazione. Il primo tempo è molto equilibrato, quasi soporifero con sole due occasioni. Una dell’ex Dybala, l’altra di Rabiot. Bravi in entrambi i casi i portieri. L’equilibrio si rompe nella ripresa: minuto 53, Mancini prende palla da poco fuori dal limite dell’area e col destro trova una conclusione fantastica a battere Szczesny. I bianconeri provano a reagire sfiorando il pareggio con Cuadrado, che becca il palo su punizione. La Roma non è da meno e al 75′ trova quasi il raddoppio con Smalling. Bravissimo Szczesny a dire di no. Tre minuti più tardi è invece Di Maria direttamente da angolo a spaventare la Roma. Nel finale, Kean protagonista: entra al 90′ e dopo un minuto si fa espellere per reazione su Mancini.