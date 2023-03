Darmian: «Volevamo riscattarci! Ruolo, a disposizione di mister e squadra»

Matteo Darmian è stato intercettato da Dazn dopo Inter-Lecce. Il jolly nerazzurro sottolinea l’importanza della gara e poi qualche considerazione sul suo ruolo. Le sue parole

TRE PUNTI IMPORTANTI − Darmian a fine gara analizza la vittoria: «Sono 3 punti importanti, volevamo tornare alla vittoria dopo il KO di Bologna. Vittoria meritata, atteggiamento volenteroso per portare a casa i tre punti. Non è scattato niente di particolare dopo Bologna, ma la voglia era di quella riscattarci perché è stata una sconfitta meritata. Oggi abbiamo ripreso il nostro percorso e dobbiamo continuare così. Mio ruolo? Mi metto sempre a disposizione della squadra e del mister sia che gioco da quinto che da terzo. Poi durante l’allenamento cerco sempre di migliorare in tutti gli aspetti. Dobbiamo migliorare il nostro rendimento fuori San Siro. Giocare qua ti dà una spinta in più, ma bisogna migliorare anche fuori casa».