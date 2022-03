Colonnese chiama a raccolta: «Juventus-Inter, uniti come fratelli!»

Sei giorni a Juventus-Inter e si comincia a spostare l’obiettivo sul derby d’Italia di domenica sera. Lo fa anche l’ex difensore nerazzurro Colonnese, chiamando a raccolta via Instagram.

TUTTI ASSIEME! – Alle 20.45 di domenica si giocherà il derby d’Italia, fondamentale per la classifica. I nerazzurri non vincono da oltre nove anni a Torino e l’augurio è di ripartire al meglio dopo due giorni negativi. Francesco Colonnese manda un messaggio: “Domenica Juventus-INTER… Popolo nerazzurro, uniti come fratelli, dentro e fuori dal campo”.

Oltre al post Colonnese ha pubblicato anche una foto, che lo ritrae assieme a Ronaldo ai tempi dell’Inter durante la stagione 1997-1998.