Roma, un giocatore positivo al COVID-19 prima della ripresa

La Roma, dopo la sosta per le nazionali, tornerà in campo domenica alle 18 in casa della Sampdoria. Non avrà un giocatore, positivo al COVID-19, del quale però non si sa il nome.

NUOVO CASO – “L’AS Roma comunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, un calciatore, che ha completato il ciclo vaccinale, è risultato positivo al COVID-19.

Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate.

Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare”.

Fonte: asroma.com