Brozovic scherza con Barella in stile… Fast and Furious nerazzurro!

Nicolò Barella e Marcelo Brozovic, lo sappiamo, sono ormai una coppia inseparabile. Specialmente il croato, che coinvolge spesso il compagno di squadra nei suoi scherzi. Anche oggi, in salsa Fast and Furious.

DOVE SEI BARE? – Marcelo Brozovic non perde occasione per coinvolgere Nicolò Barella nei suoi scherzi. Oggi direttamente in macchina, di ritorno dall’allenamento di questa sera ad Appiano Gentile. Come mostrato dal centrocampista croato in una breve clip video pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale. Immancabile il classico «Dove sei, Bare?», questa volta in puro stile… Fast and Furious (nerazzurri edition).

View this post on Instagram A post shared by Super]Kralj[tata]BroZ (@marcelo_brozovic)