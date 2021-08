Lautaro Martinez apre la strada: Inter, altre due situazioni da chiarire

Il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez apre la strada in casa Inter (vedi articolo). Ci sono infatti altre due importanti situazioni da risolvere, ovvero i contratti in scadenza (nel 2022) dei due croati Marcelo Brozovic e Ivan Perisic.

RINNOVO VICINO – Giornata importante in casa Inter per definire il futuro di Lautaro Martinez in nerazzurro. Passi avanti per il rinnovo contrattuale del giocatore – attualmente in scadenza nel 2023 – con doveroso e meritato adeguamento dell’ingaggio. I discorsi per blindare l’argentino, però, devono fare soltanto da apri-pista per altre due situazioni urgenti in vista del prossimo anno. Ovvero i contratti di Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, entrambi in scadenza il prossimo anno.

SITUAZIONI DA RISOLVERE – Dopo Lautaro Martinez, ormai leader dell’attacco dopo l’addio di Romelu Lukaku direzione Chelsea, è necessario evitare situazioni spiacevoli con due giocatori importantissimi come sono Ivan Perisic e Marcelo Brozovic. Specialmente quest’ultimo, sempre più faro del centrocampo dell’Inter. Il vantaggio è che il calciomercato si avvia al suo termine, togliendo così tutto lo stress legato alle trattative in uscita ma soprattutto in entrata, con l’urgenza di ingaggiare un ultimo attaccante in vista della prossima stagione. Per poi sedersi con calma al tavolo per risolvere le due importanti situazioni da chiarire.