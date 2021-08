Ravezzani: «Locatelli, perché scandalizzarsi? Inter fatto stessa cosa»

Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di TeleLombardia, ha commentato le polemiche legate alla formula con la quale il Sassuolo ha ceduto Manuel Locatelli alla Juventus. Ricordando altre due trattative con modalità simili in favore sia di Inter che di Milan.

POLEMICHE IMMOTIVATE – La formula con la quale il Sassuolo ha ceduto Manuel Locatelli alla Juventus ha causato negli ultimi giorni diverse polemiche. Il tutto per il trattamento di “favore” nei confronti dei bianconeri (vedi editoriale). Fabio Ravezzani, attraverso il suo profilo Twitter, ha commentato la situazione in questo modo: “Nel 2014 l’Inter acquistò Dodò dalla Roma con prestito biennale e riscatto dopo qualificazione europea: pagamento triennale che si concluse nel 2019. Il Milan riscattò Kessie dopo prestito biennale. Ed erano tempi ben meno grami. Perché scandalizzarsi per la Juventus e Locatelli?”.