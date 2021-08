Julio Cesar: «Parata su Messi? Difficile. Lui ha aggiunto prestigio»

Julio Cesar, ex portiere dell’Inter che nel 2010 vinse il Triplete, ha parlato negli studi di Amazon Prime nel prepartita dei preliminari di Champions League. Inevitabile parlare della famosa parata su Lionel Messi nella semifinale tra i nerazzurri e il Barcellona.

PARATA PRESTIGIOSA – Queste le parole di Julio Cesar sulla parata al Camp Nou su Lionel Messi, nella semifinale tra Barcellona e Inter della Champions League 2010: «Quella su Messi in semifinale al Camp Nou è stata sicuramente una parata importante in quel momento lì. Per noi portieri, il tiro a giro è sempre molto difficile, invece quello addosso è più facile perché è più di riflesso. Penso poi che il giocatore che ha tirato ha messo un po’ di prestigio nella mia parata. Fino a oggi, per me, parliamo ancora del giocatore più forte al mondo, sicuramente».